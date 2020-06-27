القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وسائل إعلام جزائرية، السبت، وفاة رئيس الحكومة الجزائري الأسبق بلعيد عبدالسلام عن عمر 92 عاما، بالمستشفى العسكري عين النعجة في العاصمة الجزائرية.

وتولى بلعيد رئاسة الحكومة في الفترة من يوليو/تموز 1992 إلى أغسطس/آب 1993، وشغل منصب وزير الاقتصاد، في عهد رئيس المجلس الأعلى للدولة علي كافي.

وشغل قبل ذلك منصب وزيرالصناعة والطاقة في الفترة من 1965 إلى 1977، وبعدها تولى منصب وزير الصناعات الخفيفة من 1977 إلى 1979، كما تولى إدارة شركة المحروقات "سوناطراك" المملوكة للدولة بين عامي 1964 و1966.