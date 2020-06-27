إدانة شرطي كندي في واقعة عنصرية قبل 4 أعوام

أدانت محكمة كندية شرطيا، بتهمة الاعتداء على شباب من أصول أفريقية في تورنتو عام 2016، ضمن إجراءات إعادة فتح ملفات حوادث العنصرية الممنهجة.



وأصدرت المحكمة قرارها أمس الجمعة، حيث تم توجيه تهمتي ارتكاب اعتداء عنيف وعرقلة القضاء لمايكل تيريول، الذي نفّذ الاعتداء خارج أوقات عمله كشرطي، وشقيقه كريستيان، بعدما ضربا دافونت ميلر بأنبوب معدن.

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وفقد ميلر الذي كان يبلغ وقتها 19 عاما، عندما وقع الهجوم في 28 كانون الأول/ديسمبر 2016 النظر في إحدى عينيه.

ونفى الرجلان التهمتين الموجهتين إليهما، وأصرا على أنهما تصرفا دفاعا عن النفس، واتهما ميلر بسرقة سيارات قبل وقوع المشاجرة.

وتأتي الإدانة على وقع مظاهرات تندد بالعنصرية وعنف الشرطة في إطار الاحتجاجات الواسعة المرتبطة بمقتل الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد في مينيابوليس.