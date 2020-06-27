ماكرون إلى روسيا قريبا.. وأمن أوروبا على رأس الأولويات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، أنه سيسافر قريبا إلى روسيا لإجراء مزيد من المحادثات مع نظيره فلاديمير بوتين.



وقال ماكرون، في تغريدة: "محادثات بناء الثقة التي بدأت مع الرئيس بوتين... ستتواصل... سأسافر قريبا إلى روسيا".

وأشار إلى أن ملفات الأمن الأوروبي والصراعات الإقليمية والتغير المناخي ستكون من الموضوعات الرئيسية التي ستجري حولها المناقشات.

وكان الرئيس الروسي ونظيره الفرنسي، قد اجتمعا قبل أسبوع عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في مباحثات تناولت العديد من القضايا الهامة من بينها أزمة فيروس كورونا المستجد، والأوضاع في سوريا وإيران وليبيا.

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وأصدر الكرملين بيانا عقب الاجتماع جاء فيه: أن بوتين وماكرون أعربا عن قلقهما المشترك من استمرار الأعمال القتالية في ليبيا".



كما دعا الرئيسان، الروسي والفرنسي إلى "توحيد الجهود الدولية الرامية إلى تسوية الأزمة عبر الطرق السياسية الدبلوماسية".

وفي وقت سابق، قالت الرئاسة الفرنسية:"إن ماكرون يعتقد أن هناك حاجة للتعامل مع جميع الموضوعات الصعبة مع روسيا، وهذا يشمل مزيدا من التقدم في جدول أعمال الأزمة، وخاصة في أوكرانيا".