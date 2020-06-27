كيف تصدت أوروبا لأطماع أردوغان الخبيثة في المنطقة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

عرضت قناة «مداد نيوز» السعودية، مقطع فيديو يتضمن تقريرًا مصورًا بعنوان: أوروبا تتصدى لأطماع أردوغان في ليبيا » ويكشف فيه، تفاصيل تصدي فرنسا والمانيا وايطاليا لاطماع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في ليبيا ، بالاضافة الى الدعوة لوقف فورى لاطلاق النار والتدخل العسكري التركي في ليبيا .



وأوضح "التقرير" أن دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا تدخلت لصد أطماع أردوغان في ليبيا،بالاضافة الى الدعوة للأطراف الليبية لوقف فوري لإطلاق النار، ووقف التدخلات الخارجية، وتعليق العمليات العسكرية، كما دعت البلدان الثلاثة لاحترام قرار حظر السلاح المفروض من مجلس الأمن في إشارة واضحة للتدخلات التركية السافرة في الأزمة الليبية بدعم من اردوغان لميليشيات الوفاق برئاسة فايز السراج بالسلاح والمرتزقة السوريين .

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وتابع "التقرير" أن تدخل الرئيس التركي أردوغان في ليبيا يهدف إلى الحصول على نصيب مما تطالب به تركيا كحقوق بحرية مزعومة في ثروات النفط والغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط، من خلال صفقة حدود بحرية وقعها مع الحكومة الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في طرابلس" خاصة وان ، أن تركيا تعاني من وضع اقتصادي هشًا، وعدد أسباب لتلك "الهشاشة"، وأن أحلام أردوغان في غاز المتوسط وثروات ليبيا تبخرت بالاعتراض الأوروبي.

وأشار" التقرير" الى أن أطماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تحطمت في الحصول على غاز المتوسط وثروات ليبيا على صخرة الاعتراض الأوروبي، ليظل اقتصاد تركيا "هشا" رغم محاولات أردوغان الإيهام بتحقيقه نجاحات متلاحقة على الصعيد الخارجي ، حيث فقدت تركيا دعم أوروبا وأمريكا وحتى روسيا بسبب سياسات أردوغان الخارجية التي تدعم الإرهاب وتخلق جو من عدم الاستقرار في المنطقة.

ولفت "التقرير" الى أن تركيا نقلت نحو 15 ألف مرتزق الى ليبيا حيث اتهم الاتحاد الأوروبي تركيا بعرقلة عملية "إيرني" التي تهدف إلى مراقبة حركة السفن والطائرات في المتوسط بهدف منع توريد السلاح إلى ليبيا حيث تستمر تركيا في إرسال الطائرات والسفن المحملة بالأسلحة والذخائر لدعم ميليشيات السراج ضد الجيش الليبي ".