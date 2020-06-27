شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المملكة تسجل 3927 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 يونيو 2020 الخليج 365 ـ متابعات أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت تسجيل 37 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 1511 حالة.

Advertisements ولفتت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم إلى تسجيل 3927 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 178504 حالات. وأشارت إلى تسجيل 1657 حالات شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى122128

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