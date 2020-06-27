شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمريكا تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا منذ انتشار الفيروس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 يونيو 2020 الخليج 365 ـ متابعات سجلت الولايات المتحدة أعلى معدل بالإصابات ب #فيروس_كورونا منذ بداية تفشيه ووصل الى 45 ألفا. Advertisements وفي الاسابيع الماضية أثناء إغلاق الأعمال، تراوح المعدل بين 18-25 ألفا. وفي مدينة نيويورك، 50% من نتائج الفحوصات بالإيجاب تليها ديترويت

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