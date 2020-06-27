الأمم المتحدة تحذر من استخدام تركيا للمرتزقة في ليبيا (فيديوجراف)

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 كشف فيديوجراف أن خبراء أمميون يؤكدون انخراط تركيا بتجنيد المقاتلين ونقلهم من سوريا لليبيا.

Advertisements واوضح الفيديوجراف ان المقاتلون السوريون يشاركون في الاعمال العدائية لدعم حكومة الوفاق . كما تم تجنيد المقاتلين من الفصائل المسلحة السورية،كما ان الفصائل متهمة بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان.

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