- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "شباب الصحفيين" المصريين إلى نقيب الأطباء بمصر: "إيه الزلة اللي منى مينا مسكاها عليكم عشان تبرطع في النقابة" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
أكدت جبهة شباب الصحفيين المصريين، أن نقيب الأطباء حسين خيري ورفيقتة في النضال الوهمي شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة "لو ركزوا نصف اهتمامتهم بس لمواجهة فيروس كورونا في حاجات كتير جدا كانت اتغيرت وأرواح كتير كان ممكن ننقذها.لكن نعمل اية في حب الشهرة والشو اللي راكب دماغهم".
من جهته، قال هيثم طوالة، إن "الشعب المصري العظيم نفسه يعرف آية الزلة اللي مني مينا ماسكاها على حسين خيري وشيرين غالب اللي بسببها مينا مبرطعة في النقابة علي حسها ونتمنى من الأجهزة المعنية تحقق في البلاغات المقدمة ضد الاثنين".
وأوضح طوالة، أن "هناك مطلب جماهيري.ياريت نشوف حسين خيري وشيرين غالب بيمروا على مستشفيات العزل وذلك في إطار دورهم النقابي بدل التنظير والهري على مواقع التواصل الاجتماعي"، مناشدًا النائب العام بالتحقيق في البلاغات المقدمة ضد د.ايهاب طاهر أمين عام نقابة الأطباء.
كانت هذه تفاصيل خبر "شباب الصحفيين" المصريين إلى نقيب الأطباء بمصر: "إيه الزلة اللي منى مينا مسكاها عليكم عشان تبرطع في النقابة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.