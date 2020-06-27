"شباب الصحفيين" المصريين إلى خيري وشيرين: "حب الشهرة والشو راكب دماغكم.. كفاية تنظير وهري"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أكدت جبهة شباب الصحفيين المصريين، أن نقيب الأطباء المصري حسين خيري ورفيقتة في النضال الوهمي شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة "لو ركزوا نصف اهتمامتهم بس لمواجهة فيروس كورونا في حاجات كتير جدا كانت اتغيرت وأرواح كتير كان ممكن ننقذها.لكن نعمل اية في حب الشهرة والشو اللي راكب دماغهم".

Advertisements

من جهته، قال هيثم طوالة،، إن "الشعب المصري العظيم نفسه يعرف آية الزلة اللي مني مينا ماسكاها على حسين خيري وشيرين غالب اللي بسببها مينا مبرطعة في النقابة علي حسها ونتمنى من الأجهزة المعنية تحقق في البلاغات المقدمة ضد الاثنين".

وأوضح طوالة، أن "هناك مطلب جماهيري.ياريت نشوف حسين خيري وشيرين غالب بيمروا على مستشفيات العزل وذلك في إطار دورهم النقابي بدل التنظير والهري على مواقع التواصل الاجتماعي"، مناشدًا النائب العام بالتحقيق في البلاغات المقدمة ضد د.ايهاب طاهر أمين عام نقابة الأطباء المصري.