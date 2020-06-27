حينما قال السيسي عن «أهمية المياه» : «العفي ماحدش ياكل لقمته»

أعاد نشطاء مواقع التواصل الإحتماعي تداول كلمة الرئيس السيسي في فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب فى نسخته الثامنة 2019 وخلال فعاليات جلسة "اسأل الرئيس ضمن المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة".

حيث ذكر مثال حول مياه العراق التي كانت قبل سنة 1990 مواردها تصل لـ 100 مليار متر من المياه ، ووصلت حالياً لـ 30 مليار ، حيث قال السيسي : عرفتوا الدولة لما تضعف يحصل إيه ؟

ثم أضاف : العفي ماحدش يأكل لقمته.

ويتزامن ذلك مع انتصار مصر في مفاوضاتها الديبلوماسية مع إثوبيا بشأن سد النهضة .

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أعلنت مصر والسودان موافقة إثيوبيا على تأجيل البدء في ملء خزان سد النهضة المثير للجدل، حتى التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاثة في هذا الشأن.

وجاء ذلك عقب قمة مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وبحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية، فقد اتُفق في ختام القمة على "تشكيل لجنة حكومية من الخبراء القانونيين والفنيين من مصر والسودان وإثيوبيا، إلى جانب الدول الأفريقية الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي، وكذا ممثلي الجهات الدولية المراقبة للعملية التفاوضية، بهدف الانتهاء من بلورة اتفاق قانوني نهائي ملزم لجميع الأطراف بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة".

وأوضح المتحدث أن التوافق يشمل "الامتناع عن القيام بأية إجراءات أحادية، بما في ذلك ملء السد، قبل التوصل إلى هذا الاتفاق".