لارتفاع نسب إصابات كورونا.. تأجيل فتح الكنائس في محافظتين حتى منتصف يوليو

كتب: ضياء السقا

أعلنت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، السبت، تأجيل فتح الكنائس بالقاهرة والإسكندرية (إيبارشية قداسة البابا) حتى منتصف يوليو، ويعاد وقتها تقييم الموقف، نظرا لارتفاع نسب الإصابات والعدوى.

وقرر اللجنة في بيان، تعليق الصلوات بشكل كامل بكافة إيبارشيات الكرازة المرقسية يومي الأحد والجمعة، في إطار متابعة الوضع الصحي وانتشار جائحة فيروس كورونا، وقرارات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة.

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وقررت اللجنة خلال اجتماعها عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أنه ونظرًا لحالات العدوى والإصابات والوفاة واختلاف معدلاتها من إيبارشية إلى أخرى وبمستويات شديدة ومتوسطة وخفيفة، رأت اللجنة أن يقوم الأب الأسقف مع مجمع الكهنة في كل إيبارشية بتقدير الموقف الصحي من حيث استمرار أو تعليق القداسات بالكنائس لمدة أسبوعين أو أكثر، أو فتحها تدريجيًّا مع مراعاة كافة الإجراءات الصحية، مراعاةً كاملةً وشاملةً، وبصورة جدية.

وأقرت اللجنة أنه في حالة اختيار الفتح التدريجي في أي إيبارشية نوصي بالالتزام بكافة التعليمات التي ستصدر لاحقًا في مذكرة خاصة.

وأشار البيان إلى أنه وعلى سبيل الاستثناء يقام قداس يوم عيد الرسل بعددٍ محدودٍ لا يزيد عن ٢٥ فردًا مع مراعاة كافة الاحتياطات الصحية.