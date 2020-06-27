التعليم: بدء تصحيح امتحان اللغة الإنجليزية الاثنين المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أسامة علي
قال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية، إن بداية أعمال تقدير امتحان اللغة الإنجليزية ستبدأ من يوم الاثنين المقبل الموافق 29 يونيو 2020، وذلك حرصًا على سلامة المقدرين.
وأضاف رئيس امتحانات الثانوية خلال اجتماع مع مشرفين عموم التقدير لمادة اللغة الإنجليزية على مستوى الجمهورية، لمناقشة إجراءات بداية تصحيح امتحان مادة اللغة الإنجليزية للشهادة الثانوية، أن الوزارة هدفها حفظ حقوق الطلاب ومراعاة مصلحتهم.
ووجه حجازي التحية والتقدير للمعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حاليًا.
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