بيل جيتس: 70 إلى 80 في المئة من سكان العالم سيتعين عليهم تناول لقاح كورنا لتعود الحياة إلى طبيعتها

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (بي بي سي):

قال بيل جيتس إن العائق النهائي لتوزيع لقاح ضد فيروس كورونا المستجد هو ضمان أن يتم يتداوله بين الأشخاص بالفعل. وفي مقابلة مع "سي إن إن"، صرح جيتس أن 70 إلى 80 في المئة من سكان العالم سيتعين عليهم تناول اللقاح، قبل أن تعود الحياة إلى طبيعتها.

وساهم مؤسس شرك مايكروسوفت وزوجته ميليندا بـ 250 مليون دولار حتى الآن لتطوير الأبحاث والاختبارات واللقاحات.

وفي استطلاع للرأي أجرته رويترز، قال ثلاثة أرباع الأمريكيين إنهم سيأخذون لقاح فيروس كورونا إذا تأكدوا من أنه آمن، فيما قال حوالي 40 ٪ من البالغين الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع أنهم سيأخذونه ذلك إذا تمت الموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء، بينما قال 38 ٪ إنهم سيأخذونه بعد تجارب سريرية واسعة النطاق.

كما قال ثمانية وثلاثون بالمائة من المستجيبين أنهم سينتظرون حتى يأخذ معظم الجمهور اللقاح قبل تناوله بأنفسهم. وهناك أكثر من 140 مشروع لقاح قيد التطوير، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. وعلى الرغم من أن البحث يتحرك بسرعة كبيرة، لا تزال هناك العديد من التحديات حول جمع البيانات لإثبات أن اللقاح سيعمل بشكل فعال.