التعليم تكشف مصدر "قطعة الفهم" في امتحان انجليزي الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أسامة علي
قال بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم إن مدير عام تنمية مادة اللغة الإنجليزية، أكد أن سؤال قطعة الفهم في اختبارات اللغة الإنجليزية، من الطبيعي أن تجد تلك القطع كلمتين أو 3 من خارج المنهج، مؤكدًا أنها تعتمد على مهارة التوقع للطالب، التي يتم استنتاجها من سياق القطعة بالكامل.
وتناقشت لجنة واضعي الامتحان مع مشرفين عموم التقدير لمادة اللغة الإنجليزية على مستوى الجمهورية، حول بعض النقاط الخاصة بالامتحان والتي منها سؤال القطعة (passage).
وأكدت اللجنة، أن القطعة منقولة من موقع دولي (نشرت عام 2012) وتم إجراء تعديلات واختصارات عليها بما يتوافق مع معايير ومواصفات الامتحان، فضلاً عن تغيير الأسئلة التي جاءت عليها (رابط الموقع: http://aptitudetests4me.com/Passage_389.html).
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