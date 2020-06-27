أيرلندا تسمح بإقامة الشعائر الدينية ..الإثنين المقبل

تعتزم أيرلندا السماح بإقامة الشعائر الدينية العامة مجددا بدءا من يوم الإثنين المقبل، رغم الالتباس بشأن عدد الأشخاص الذين يمكن لهم الحضور والكيفية التيسيتم بها تطبيق القواعد الجديدة من أماكن العبادة.
وبدءا من الأسبوع الجاري، يمكن لخمسين شخصا كحد أقصىالالتقاء في أماكن مغلقة، في إطار أحدث تخفيف للقيود التي فرضت في مارس، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في أيرلندا.
يذكر أن أيرلندا سجلت 1727 وفاة بفيروس كورونا المستجد منذ بدء الجائحة.
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