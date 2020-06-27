العراق: 101 حالة وفاة جديدة و2069 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الوفيات في البلاد جراء تفشي فيروس كورونا إلى 1660 حالة ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وارتفعت حصيلة الوفيات بعد تسجيل 101 حالةوفاة جديدة، كما تم تسجيل 2069 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد المصابين الكلي 43262 شخصا.
وأجرت الوزارة خلال الـ24 ساعة
وسجلت الوزارة في اليوم الماضي 1079 حالة شفاء، ليكون مجموع حالات الشفاء حتى الآن 19938 حالة.
وأعلن العراق أمس الجمعة عن 122 حالة وفاة بفيروس كورونا وهو الرقم الأعلى منذ ظهور الفيروس في البلاد.
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