أجرى الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تناولت العلاقات الثنائية والدولية.
صحفي، عن أن الرئيسين اتفقا على استئناف الاتصالات على أعلى مستوى، ودفع التعاون في كل المجالات.
وكشفت الرئاسة الجزائرية، في بيان
وأشارت إلى أنه تم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الأخيرة في منطقة الساحل وليبيا، والتي حصل بشأنها تطابق في وجهات النظر.
كانت هذه تفاصيل خبر هاتفياً.. الرئيسان الجزائري والفرنسي يبحثان تطورات منطقة الساحل وليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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