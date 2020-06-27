كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مهاتير محمد يدعم المرشح الجديد لمنصب رئيس الوزراء في ماليزيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء الماليزي السابق، مهاتير محمد، تأييده لرئيس وزراء ولاية بورنيون صباح كمرشح لقيادة البلاد، حسبما قال بيان من "مهاتير"، اليوم السبت.

وأضاف "مهاتير"، أن المؤيدين والحلفاء اتفقوا بالإجماع في اجتماع يوم الخميس على ترشيح شافي عدل من بين القادة الأوائل الذين عارضوا حكومة نجيب رزاق التي أطاح بها "مهاتير" في 2018 كرئيس للوزراء المقبل، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأوضح "مهاتير": "أنا أؤيد هذا الاقتراح بشكل كامل. الشيء المهم هو أن لدينا موقفا صلبا للناس لمعرفة موقفنا". من المقرر إجراء الانتخابات الوطنية المقبلة في ماليزيا بحلول سبتمبر 2023، لكن كانت هناك تكهنات بإجراء استطلاع مبكر.

واتفق اجتماع الخميس أيضا على اقتراح نائب مهاتير السابق المنافس الذي تحول إلى أنور إبراهيم ونجله مخريز مهاتير نائبين لرئيس الوزراء.

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كانت المعارضة الماليزية تتدافع في الأسابيع الأخيرة لحشد مرشح موثوق به ليقود تحديها لإدارة رئيس الوزراء محي الدين ياسين، لكنها لم تتمكن من اتخاذ قرار بين مهاتير أو أنور.

تعاون السياسيون المخضرمون في عام 2018 للإطاحة برئيس الوزراء آنذاك نجيب رزاق، حيث أصبح أنور خليفة مهاتير في الانتظار.

تم تعيين محي الدين رئيسًا للوزراء بشكل غير متوقع في مارس بعد أسبوع من الاضطراب السياسي الذي تخلله استقالة مهاتير المفاجئة.

وضغط مهاتير من أجل التصويت على الثقة في البرلمان في قيادة محي الدين وقال إنه سيسعى لإسقاطه من أجل إعادة حزب ملوث بالفساد رفضه الناخبون في انتخابات تاريخية قبل عامين.