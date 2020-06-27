كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الكويت تسجل 3 حالات وفاة و688 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت؛ 688 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الوزارة الكويتي الدكتور عبدالله السند، ارتفاع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 44391 حالة، فيما تم تسجيل 3 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 344 حالة.

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ونقلت صحيفة القبس، المتحدث الرسمي باسم الوزارة الصحة الكويتية، قوله إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض من بينها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأشارت وزارة الصحة الكويتية، إلى أن حالات الإصابة الـ688 السابقة، تضمنت 444 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 53ر64 في المئة و244 لغير الكويتيين بنسبة 47ر35 في المئة. وأضاف أن المصابين حسب المناطق الصحية جاؤوا بواقع (194 حالة بمنطقة الأحمدي الصحية)، و(173 حالة بمنطقة الجهراء الصحية)، و(149 حالة بمنطقة الفروانية الصحية)، و(91 حالة بمنطقة حولي الصحية)، و(81 حالة بمنطقة العاصمة الصحية).