كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة تحذر من استخدام تركيا للمرتزقة في ليبيا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت الأمم المتحدة، من استخدام تركيا للمرتزقة ونقل المقاتلين السوريين إلى ليبيا لدعم ميليشيات حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.

وكانت السلطات التركية، أرسلت آلاف السوريين، منهم أطفال دون الـ18 عاما خلال الشهور الأخيرة، محذرة من تصعيد النزاع في ليبيا، وتقويض احتمالات التوصل إلى حل سلمي، ويلقي بتداعيات مأساوية على السكان المحليين.

وتواصل أنقرة أعمالها الإرهابية، في نقل المرتزقة إلى ليبيا التي تشهد صراعا منذ سنوات.

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وقد جددت الأمم المتحدة دعواتها للعودة إلى طاولة المفاوضات بين الطرفين ووقف النار، كما أطلقت مصر الأسبوع الماضي "مبادرة القاهرة" إثر زيارة لقائد الجيش الليبي خليفة حفتر إلى البلاد، إلا أن تركيا وحكومة الوفاق رفضتا المبادرة المصرية الرامية إلى وقف النار على ضوء مقررات الاتفاقات الدولية.

وأشارت الأمم المتحدة، إلى أن أنقرة مستمرة في دعم ميليشيات الوفاق عسكريا، وإرسال المرتزقة السوريين للقتال ضد الجيش الليبي، على الرغم من توقيعها اتفاق برلين القاضي بوقف التدخلات الخارجية، وحظر توريد السلاح.