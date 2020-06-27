كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "جونسون": بريطانيا مستعدة لشروط أستراليا بشأن الخروج من الاتحاد بدون صفقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الوزراءالبريطاني، بوريس جونسون، أن المملكة المتحدة مستعدة لإنهاء الفترة الانتقالية "بشروط أستراليا" إذا فشلت لندن وبروكسل في التوصل إلى اتفاق بشأن علاقاتهما المستقبلية، كما نقل داونينج ستريت عن "جونسون".

وقال بيان دوانينج ستريت: "قال جونسون إن المملكة المتحدة سوف تتفاوض بشكل بناء ولكن على قدم المساواة ستكون مستعدة لترك الفترة الانتقالية بشروط أستراليا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق"، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

يشير البيان إلى العلاقات التجارية القائمة بين التكتل وأستراليا، والتي تتبع بشكل عام قواعد منظمة التجارة العالمية باستثناء اتفاقيات محددة بشأن سلع معينة.

وقد صرح كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، ميشيل بارنييه، يوم الأربعاء 24 يونيو، بأنه لا يزال من الممكن عقد صفقة تجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنه دعا لندن لإعطاء "إشارات واضحة" على استعدادها للعمل نحو اتجاه واحد.

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وأخبر بارنييه حدثًا فكريًا عبر رابط الفيديو: "مشكلتنا لا تتعلق بالتوقيت، بل بالجوهر، خاصة أن المملكة المتحدة تواصل التراجع عن التزاماتها في الإعلان السياسي"، في إشارة إلى الوثيقة المكونة من 31 صفحة التي حددت اتجاه المفاوضات المستقبلية، في أكتوبر 2019، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال: "أعتقد أن الصفقة ما زالت ممكنة"، مضيفًا، أنه لم يكن متفائلاً ولا متشائماً ولكنه وصف نفسه بأنه مصمم.

وكان قد اتهم ميشيل بارنييه، في وقتا سابقا، بوريس جونسون "بالتراجع" عن الالتزامات التي قطعها خلال عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وألقى بظلال من الشك على مستقبل المحادثات، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وحذر ميشيل بارنييه من أنه لم يكن هناك "تقدم كبير" بشأن النقاط الرئيسية في المفاوضات منذ بدئها، مضيفًا: "لا أعتقد أننا يمكن أن نستمر هكذا إلى الأبد".

غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي رسميًا في 31 يناير 2020، وهي تمر حاليًا بفترة انتقالية تستمر حتى 31 ديسمبر 2020. وحتى ذلك الحين، ستحاول لندن وبروكسل التفاوض على مزيد من الترتيبات.