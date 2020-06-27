كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر متظاهرو "حياة السود مهمة" ينتقلون إلى الشوارع في برلين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمرت الاحتجاجات ضد التمييز العنصري ووحشية الشرطة في أجزاء مختلفة من العالم لمدة شهر تقريبًا بعد مقتل جورج فلويد في مينيابوليس على يد ضابط شرطة، وقد خرج المتظاهرين إلى شوارع العاصمة الألمانية، برلين، ضد التمييز العنصري.

أدى مقتل رجل أمريكي من أصل أفريقي ، جورج فلويد ، على يد ضابط شرطة أبيض ، إلى إدانة عالمية. أثار الحادث موجة من الاحتجاجات الوحشية ضد الشرطة ومناهضة العنصرية في جميع أنحاء الولايات المتحدة والعديد من المدن في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك برلين.

حضر ما لا يقل عن 15 ألف شخص حدثًا ضخمًا في ألكسندر بلاتس في العاصمة الألمانية في 6 يونيو، وفقا للتقارير.

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وقد شارك الآلاف من المتظاهرين في طوكيو في مسيرة حياة السود مهمة، يوم الأحد 14 يونيو، مطالبين بوضع حد للتمييز العنصري وإساءة معاملة الشرطة بعد مقتل الأمريكي الأفريقي جورج فلويد في مينيابوليس الشهر الماضي.

وقال شو فوكوي، وهو خريج جامعي يبلغ من العمر 22 عاما لوكالة "رويترز": "لا يكفي فقط إرسال صلواتنا. نحن بحاجة إلى تغيير المجتمع، ليس فقط لجورج فلويد، ولكن أيضًا لأولئك الذين ماتوا في الماضي."

وقال المنظمون، إن حوالي 3500 شخص شاركوا في الاحتجاج. الشرطة لم تكشف عن تقدير.

وقال بعض المتظاهرين في مسيرة طوكيو، إن اليابان بحاجة إلى تحمل مشاكلها الخاصة بالعرق.