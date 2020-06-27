كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر اعتقال 6 بتهمة سرقة عمل فني لبانكسي من باتاكلان الفرنسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتقلت الشرطة الفرنسية ما لا يقل عن ستة أشخاص فيما يتعلق بسرقة عمل بانكسي باتاكلان الفني، حسبما نقلت وكالة فرانس برس، اليوم السبت، عن مصادر بالشرطة والقضاء.

تم وضع المشتبه بهم، الذين ألقي القبض عليهم في إيزير وهاوت سافوي، قيد الاحتجاز السابق للمحاكمة. وقالت المصادر نفسها، إن اثنين منهم اتهموا بتنظيم السرقة والأربعة الآخرين بإخفاء الأعمال الفنية المسروقة، كما أوردت وكالة "رويترز".

تم تكريس عمل الفنان الإنجليزي، الذي يصور حداد شابة حزينة، لضحايا الهجمات الإرهابية عام 2015 في باريس، والتي أودت بحياة 130 شخصًا وجرحت أكثر من 400 آخرين. سرقت من قاعة الموسيقى باتاكلان في عام 2019 وتم العثور عليها هذا الشهر خلال عملية للشرطة في إيطاليا.