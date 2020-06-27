كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضابط عراقي يغتصب فتاة بعد مداهمة منزلها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت قناة روسيا اليوم، عن مصدر أمني عراقي، بأن ضابطاً رفيع في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد، اغتصب فتاة بعد مداهمة منزلها.

وذكر المصدر الأمني العراقي، أن أحد ضباط شرطة محافظة صلاح الدين لاحق قبل أيام فتاة إلى منزلها وقام بالاعتداء عليها بعدما عزلها وشقيقاتها في غرفة وقام بالاعتداء عليها.

وكشف اللواء سعد معن مدير دائرة علاقات وإعلام وزارة الداخلية العراقية: "في الثامن من الشهر الحالي تم سحب يد العقيد (لم يذكر اسمه) آمر فوج طوارئ السادس من منصبه وتم ايداعه التوقيف بناء على الشكوى المقامة في مكتب مكافحة اجرام سامراء من قبل المواطنة والتي ادعت اعتدائه على شرفها".

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وقال اللواء سعد معن: "وفي الخامس عشر من الشهر الحالي قرر قاضي التحقيق توقيفه وفق المادة 393 ثانياً من قانون العقوبات"، مبيناً أن "المتهم مازال موقوفاً"، مشيرًا إلى أن "الاجراءات القانونية مستمرة وشُكل مجلس تحقيقي أيضا بحقه.

وأضاف اللواء سعد معن، أنه صدرت احالة بحقه الى محكمة قوى الأمن الداخلي"، نافياً "محاولات اطلاق سراحه".