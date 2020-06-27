كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مقتل عاملين أفغان في مجال حقوق الإنسان إثر انفجار بكابول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتلت قنبلة مثبتة في سيارة اثنين من أعضاء اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان في العاصمة كابول، اليوم السبت، مع تصاعد العنف في البلاد على الرغم من عملية السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة، حسبما أعلنت اللجنة.

وقالت اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان، في بيان، إن منسقة المانحين البالغة من العمر 24 عامًا، فاطمة خليل، والسائق البالغ من العمر 41 عامًا أحمد جاويد فولاد، قُتلا في انفجار عبوة ناسفة أثناء وجودها في سيارة تابعة للجنة في طريقها إلى مكتبها، اليوم السبت، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضافت اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان: "من غير المقبول اغتيال المدافعين عن حقوق الإنسان فهي جريمة حرب في سياق النزاع المسلح"، موضحة، أن الموظفين كانوا هدفًا للهجمات من قبل.

وأكد المتحدث باسم شرطة كابول، أن شخصين لقيا مصرعهما في انفجار في وقت مبكر من اليوم السبت.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم. ونفى متحدث باسم حركة طالبان ضلوع الجماعة.

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يأتي في وقت حساس وسط تصاعد العنف حول أفغانستان، بما في ذلك الهجمات المتزايدة ضد المسؤولين في المراكز الحضرية.

وتحاول الولايات المتحدة واللاعبون الأجانب الآخرون دفع حركة طالبان والحكومة الأفغانية نحو محادثات السلام بعد أن وقعت الولايات المتحدة اتفاق سحب القوات في فبراير مع الجماعة المتشددة لتمهيد الطريق لإنهاء أكثر من 18 عاما من الحرب.

من المتوقع أن تبدأ المفاوضات بعد فترة وجيزة من إحراز تقدم في نزاع حول الإفراج عن مجموعة مثيرة للجدل من سجناء طالبان ، حسبما أفادت رويترز يوم الجمعة.

لكن مصدرًا دبلوماسيًا في كابول قال، إن تصاعد العنف يمكن أن يعوق عملية السلام، وأن اللاعبين الأجانب يحاولون مناشدة طالبان للحد من الهجمات.

وأدانت الأمم المتحدة والقوى الأجنبية، بما فيها المملكة المتحدة وتركيا، هجوم السبت.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان على "تويتر": "لا يمكن أن يكون هناك مبرر للهجوم على المدافعين عن حقوق الإنسان. يجب إجراء تحقيق فوري مع الجناة".