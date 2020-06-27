القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقيت شابة (١٩ عاما) مساء اليوم السبت، مصرعها في قسم العناية المركزية التابع لمستشفى هداسا عين كارم في القدس، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد إثر تدهور طرأ على حالتها الصحية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمرها ١٩ عاما.. وفاة شابة مصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.