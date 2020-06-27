ريال مدريد يفجر مفاجأة حول مصير حكيمي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأنه طرأ تطور جديد بخصوص مصير النجم المغربي، أشرف حكيمي، المعار من ريال مدريد الإسباني إلى بوروسيا دورتموند الألماني.

وكانت العديد من التقارير، قد أكدت مؤخرًا أن حكيمي سينتقل إلى إنتر ميلان، نظير 40 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافآت تبلغ 5 ملايين يورو.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد يؤكد أن لم يصله أي عرض بشأن التعاقد مع حكيمي، خلال الميركاتو الصيفي.

وأشارت إلى أنه رغم ذلك، فإن حكيمي يفضل بالفعل الانتقال إلى إنتر ميلان في الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة الإسبانية، إن مجلس إدارة ريال مدريد سيتحدث أولًا مع حكيمي، ثم يعقد جلسة مع الجهاز الفني بقيادة زين الدين زيدان، وستكون الخطوة الأخيرة هي دراسة العروض المرتقبة للظهير المغربي.