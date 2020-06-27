شكرا لقرائتكم خبر عن رواد السوشيال ميديا يهاجمون الناشطة المصرية " منى مينا": مصيرك إلى غياهب النسيان مع العملاء والان مع التفاصيل

السبت 27 يونيو 2020 هاجم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "رواد السوشيال ميديا"، الناشطة المصرية منى مينا، التي تدعي أنها دكتورة ولن تقوم بواجبها في الوقت الحالي، فضلًا عن إثارتها البلبلة والفوضى عن طريق منابر إعلام جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال رواد السوشيال ميديا: "نداء أخير إلى المدعوة منى مينا.. انزلى مستشفيات العزل وقومي بأي دور علشان نعرف أنك دكتورة". Advertisements وأضاف رواد السوشيال: "نداء ىخير للشرفاء بنقابة الأطباء لعدم تمكين المدعوين مني مينا من الزج بنقابتهم في صراعاتها السياسية وخدمة شلة الشيوعيين والماركسيين بتاعتها". وتساءل رواد السوشيال ميديا: "كيف سمح لكى ضميرك بأن تتركي وسائل الإعلام الإخوانية تستخدمك كمادة دسمة لشائعاتها وأخبارها المغلوطة عن الأوضاع في مصر؟". ووجه نشطاء مواقع التواصل رسالة وصفعة قوية على وجهها: "يا رفيقة منى مصيرك إلى غياهب النسيان مع العملاء والخونة اللي كان كل همهم زي حضرتك يشوفوا مصر غير مستقرة.. ونصيحة أخيرة للمدعوة منى مينا.. الإخوان هاترميكى في نص الطريق وعمرهم ما بينفعو حد".

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