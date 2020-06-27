رواد  "السوشيال ميديا" يهاجمون الناشطة آية حجازي لدعمها جماعة الإخوان الإرهابية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 هاجم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، الناشطة المصري آية حجازي، الداعمة لجماعة الإخوان الإرهابية، والتي تسعى من أجل الفوضى في مصر. Advertisements وقال رواد السوشيال ميديا: "الشعب المصري عمره ما هينسي لما اتخليتى عن الجنسية المصرية.. كنتى فرحانة أوى إنك اديتى الأدوار اللى انتي كنتي مكلفة بيها من شوية منظمات مشبوهة لا تبغي إلا تحقيق الفوضى بمصر". وأضاف النشطاء: "على فكرة فى ناس كتير مش هتنسي جرايمك فى مصر وعقابك هيكون دنيا وآخره". وأكد: "نفسنا نعرف إيه شغلة حضرتك بالظبط.. وبتصرفي على نفسك منين وحسابك في البنوك كام؟ ما إحنا عارفين البير وغطاه وبالمرة قولي على مؤهلاتك الخرافية اللى انتى شايفة إنها. ممكن تغير سياسات العالم".

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