«التضامن» تبدأ صرف معاشات يوليو الأربعاء المقبل بزيادة ١٤%

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، الأربعاء المقبل، الأول من شهر يوليو المقبل، في صرف الزيادة السنوية للمعاشات المقررة بنسبة ١٤%، بحسب قرار رئيس الجمهورية، والتي تعد أول زيادة سنوية لأصحاب المعاشات بعد تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذي بدأ تطبيقه رسميا اعتبارا من أول شهر يناير من العام الجاري ٢٠٢٠.

من جانبها، أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ان العلاوة الدورية السنوية تبلغ نسبتها ١٤% بدون حد أدنى وبحد أقصى ٩٨٠ جنيه وبإجمالي تكلفة ٢٥ مليار جنيه.

وأكدت وزيرة التضامن، في تصريحات أنه سيتم صرف المعاشات وفقا لخطة الوزارة التي وضعتها لمنع التكدس والزحام، وذلك من خلال إتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الآلية " A.T.M " و صرف المعاشات المحولة على البنوك اعتباراً من صباح الأربعاء الموافق الأول من يونيو ، أما فيما يخص منافذ الصرف التابعة للهيئة ومكاتب البريد فقد تم وضع آلية لتقسيم الصرف لأصحاب المعاشات على أيام متفرقة من الشهر.