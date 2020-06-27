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شكرا لقرائتكم خبر عن رواد السوشيال ميديا يهاجمون الناشط المصري"جمال عيد" والان مع التفاصيل
السبت 27 يونيو 2020
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "رواد السوشيال ميديا"، رسائل تحريضية الكذاب والناشط المصري جمال عيد تضمنت: "الناس ضجت خلاص من أفعال عبد الدولارات جمال عيد وأتأكدوا إنه ما فيش حاجة تهمه غير تنفيذ تعليمات أسياده بالسفارات".
وأضاف رواد السوشيال: "لماذا لا يتم التحقيق في جرائمه.. أفعاله لو كان يرتكبها منذ 30 عامًا كان سيتم إعدامه بتهمة الخيانة حتى ولو كان يعيش بأيًا من البلاد الغربية".
وأكد رواد التراصل الاجتماعي، أن "كل تصرفات عبد الدولارات الناشط المصري جمال عيد عبارة عن قرابين بيقدمها للخارج عشان البيه نفسه يكتسب أي جنسية تانية" مضيفين: "يا جمال يا عيد.. هو أنت عمرك ما هاتحكم عقلك وتعرف إن اللايكات إللى بتتعملك على الفيس بوك من شلتك دي عمرها ما كانت سياسة أو خدمة للوطن".
وأشار رواد السوشيال، إلى "على فكرة ولادك وأحفادك لما يعرفوا إنك كنت بتترافع عن تجار مخدرات وقتلة وإرهابيين.. هايستعروا من سيرتك وينكروك لأن مافيش حد هايقدر يخبى حقيقتك للأبد".
وأكد النشطاء: "صدقنا يا أستاذ جمال كل الهرى بتاعك ده لم يكسبك غير إحتقار الناس.. لكن طبعًا عارفين إن ده مايهمكشي، وإن أهم حاجة عندك هى حسابك الدولارى في البنك".
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