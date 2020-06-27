شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: 3 وفيات و688 إصابة جديدة بكوفيد-19 والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في البلاد جراء مرض "كوفيد19-" الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى344 حالة. وتم تسجيل 688 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 44391 حالة. ولفت إلى أن 155مصابا يتلقون الرعاية الطبية في العناية المركزة. وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 617 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 34586 حالة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكويت: 3 وفيات و688 إصابة جديدة بكوفيد-19 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.