شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اليمني: اتفاق الرياض المخرج الوحيد لإنهاء الأزمة ووقف نزيف الدم والان نبدء بالتفاصيل

دعا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اليوم، إلى تغليب المصلحة العامة وتوحيد الجبهات بين اليمنيين ضد الانقلاب الحوثي. كما وجه بالالتزام بوقف النار في أبين استجابة لجهود المملكة.

وشدد على أن اتفاق الرياض يمثل المخرج الوحيد لإنهاء الأزمة مع المجلس الانتقالي، داعياً لتنفيذه ووقف نزيف الدم.

وقال بأن الحوثي رفض الدعوات الأممية للحوار وتركيز الجهود على مكافحة كورونا، مشيرا إلى أن ميليشيات الحوثي تلجأ دائما إلى نكث تعهداتها، وأضاف: نريد يمن اتحادي آمن يعيش أبناؤه في دولة عادلة، و حددنا نضالا وطنيا لإنهاء الانقلاب الذي تقوده الميليشيا الحوثية.