شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تعيد فتح حدودها بعد إغلاق 3 شهور والان نبدء بالتفاصيل

أعادت تونس فتح حدودها البرية والبحرية والجوية للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أشهر اليوم السبت بعد أن أعلنت أنها تمكنت من السيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجرى استئناف بعض العمليات في مطار تونس قرطاج الدولي ومن المقرر مغادرة رحلات جوية متجهة إلى روما وجنيف وباريس.

وأنهت الحكومة كل القيود التي فرضتها لمكافحة المرض على التنقلات والأعمال بعد أن قال رئيس وزراء تونس الياس الفخفاخ في 14 يونيو حزيران إن بلاده انتصرت في معركة كورونا.

لكن الجائحة كان لها تبعات شديدة على قطاع السياحة الذي يسهم بما يقرب من عشرة بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي وهو أيضا مصدر رئيسي للعملة الأجنبية.