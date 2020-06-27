شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إغلاق 90 يوماً.. الحياة تطرق أبواب القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

بدأت مصر اليوم السبت الفتح التدريجي لبعض الأنشطة والمنشآت بعد إغلاق استمر أكثر من 90 يوما كإجراء احترازي لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ووجه وزير التنمية المحلية المصري اللواء محمود شعراوي ، حسبما أفادت رئاسة مجلس الوزراء على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي اليوم ، بضرورة المتابعة الدقيقة علي مدار اليوم لتطبيق الضوابط والاشتراطات الصادرة من الحكومة، فيما يخص عملية تنظيم الفتح التدريجي المنضبط لبعض الأنشطة والمنشآت التي تقدم خدمات للمواطنين، وعلي رأسها المقاهي والكافيهات والمطاعم والكافتيريا، وما يماثلها من المحال والمنشآت ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة .

وقال شعراوي إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ستقوم بتنفيذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية الصادرة من مجلس الوزراء والجهات المعنية بكل حزم وعدم التهاون مع أي مخالفات يتم رصدها .

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجان من الوزارة والمحافظات للمرور المفاجىء والتأكد من تطبيق تلك الاجراءات ، لافتاً الى البدء في تنفيذ الضوابط من اليوم وحتي إشعار آخر .