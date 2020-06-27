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القبض على ١٩ شخصا مخالفا لتعليمات حظر التجوال في بغداد

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وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "دوريات نجدة الحرية، وابو غريب ضبطت شخصين بحوزتهم أسلحة غير مرخصة ضمن مناطق الدولعي وابو غريب".

وأضافت المدرية في بيانها أيضا انه تم "القبض على ١٩ شخصا مخالفا لتعليمات وأوقات حظر التجوال".

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