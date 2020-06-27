عبد الغني الأسدي: أنا مستعد لخدمة البلد في أي منصب أمني

أعرب قائد قوات مكافحة الارهاب الاسبق الفريق الركن عبد الغني الاسدي، السبت، عن استعداده لتولي اي منصب امني يكلف به لخدمة البلاد.
وقال الأسدي في حديث خص به الخليج 365، إنه "في ظل هذه الظروف الحرجة أنا مستعد لتولي اي منصب امني يتم تكليفي به".
وأكد الأسدي، :"لا زلت اشعر ان هناك عطاء في صدري، فبلدنا يعيش في محنة امنية وصحية ومحنة اقتصادية، وهي تعتبر معاناة للشعب"، مؤكداً أن "البلد اذا لم ينهضوا ابناءه به فلن يأتي الغريب لتسيير الامور بما يخدم المواطن".
وبين قائد قوات مكافحة الإرهاب الأسبق، :"لم أرفض اي طلب تقدم لي بصدد العودة الى العمل الرسمي".
وأكد الأسدي، :"لا زلت اشعر ان هناك عطاء في صدري، فبلدنا يعيش في محنة امنية وصحية ومحنة اقتصادية، وهي تعتبر معاناة للشعب"، مؤكداً أن "البلد اذا لم ينهضوا ابناءه به فلن يأتي الغريب لتسيير الامور بما يخدم المواطن".
وبين قائد قوات مكافحة الإرهاب الأسبق، :"لم أرفض اي طلب تقدم لي بصدد العودة الى العمل الرسمي".
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