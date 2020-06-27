اكد مدير عام مؤسسة السومرية الفضائية عمار طلال، السبت، ان المؤسسة قناة مستقلة لا تخضع للضغوط.
وقال طلال في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر "الى من يهمه الأمر.. ان مؤسسة السومرية الفضائية ( تلفزيون ، راديو ، وكالة أنباء ) قناة مستقلة لا تخضع للضغوط ولا لمحاولات الاستمالة تحت وطأة التهديد".
واضاغ "كنا منذ اكثر من ١٤ عام صوتاً للناس وسنبقى ندعم الديمقراطية ولا ترهبنا الدكتاتورية".
فيما اكد المدير التنفيذي لقناة السومرية غزوان جاسم في تغريدة له ان "المنصة الأكثر مصداقية حسب استطلاعات الرأي التي تجريها مؤسسات محايدة هي السومرية"، لافتا الى "اننا نحترم رغبات كل الأطراف ولكن يبقى الإعلام حر ولا يخضع للضغوط حتى لو طمح البعض في ذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر مديرها العام: مؤسسة السومرية قناة مستقلة لا تخضع للضغوط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.