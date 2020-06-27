مديرها العام: مؤسسة السومرية قناة مستقلة لا تخضع للضغوط

اكد مدير عام مؤسسة السومرية الفضائية عمار طلال، السبت، ان المؤسسة قناة مستقلة لا تخضع للضغوط.

وقال طلال في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر "الى من يهمه الأمر.. ان ‏مؤسسة السومرية الفضائية ( تلفزيون ، راديو ، وكالة أنباء ) قناة مستقلة لا تخضع للضغوط ولا لمحاولات الاستمالة تحت وطأة التهديد".

Advertisements

واضاغ "كنا منذ اكثر من ١٤ عام صوتاً للناس وسنبقى ندعم الديمقراطية ولا ترهبنا الدكتاتورية".

فيما اكد المدير التنفيذي لقناة السومرية غزوان جاسم في تغريدة له ان "‏المنصة الأكثر مصداقية حسب استطلاعات الرأي التي تجريها مؤسسات محايدة هي السومرية"، لافتا الى "اننا نحترم رغبات كل الأطراف ولكن يبقى الإعلام حر ولا يخضع للضغوط حتى لو طمح البعض في ذلك".