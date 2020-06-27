وكالة الاستخبارات: القبض على ٧ إرهابيين في نينوى ومتهم استهدف منزل سكني ببغداد

اعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، السبت، عن القبض على ٧ إرهابيين في نينوى ومتهم استهدف منزل سكني ببغداد.

وقالت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القت القبض على متهم أقبل على رمي رمانة يدوية على أحد المنازل في منطقة الغزالية ببغداد، حيث تم القبض على المتهم بعد ساعات قليلة من قيامة بجريمتة، والذي اعترف من خلال التحقيقات الأولية أن السبب وراء ذلك خلاف عائلي".

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واضافت انها "القت القبض على ٧ إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة نينوى مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".

وتابعت ان "الارهابيين عملوا تحت كنى وأسماء مختلفة في ما يسمى هيئة التطوير والتصنيع العسكري، والمعسكرات العامة، ولواء دابق، واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية، وفرض اتاوات على المواطنين أثناء سيطرة داعش الإرهابية على المحافظة في الفترات السابقة".