صحة النجف: شفاء 52 مصاباً بفايروس كورونا



أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم السبت، شفاء 52 مصاباً بفايروس كورونا ومغادرتهم المستشفيات. وقالت الدائرة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "52 مريضاً اكتسبوا الشفاء وغادروا المستشفيات". ويبلغ إجمالي إصابات فايروس كورونا في العراق 41193، ومجموع حالات الشفاء 18859، فيما يبلغ مجموع الوفيات 1559 حالة.



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