تكليف محمد الأسدي عضواً بمجلس أمناء هيئة الإعلام بدلاً من صفاء الدين ربيع

أفاد مصدر مطلع، اليوم السبت، بتكليف محمد الأسدي عضواً بمجلس أمناء هيئة الإعلام والاتصالات بدلاً من صفاء الدين ربيع.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "أمراً صدر بتكليف محمد الأسدي عضواً في مجلس أمناء هيئة الإعلام والاتصالات بديلاً عن صفاء الدين ربيع". ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل.

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