مكافحة المتفجرات: معالجة 180 قذيفة في الأنبار دون خسائر

أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم السبت، معالجة خبرائها 180 قذيفة مدفع عيار 57 ملم في محافظة الأنبار دون حدوث خسائر.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "نداءات وردت إلى خبراء المتفجرات تفيد بوجود أجسام غريبة في محافظة الأنبار منطقة السدة قرب مشروع الماء".
وأضافت، أنه "على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص والتوجه لمحل الحادث وبعد الكشف تبين وجود 180 قذيفة مدفع عيار 57 ملم من مخلفات داعش الإرهابي تم معالجتها وفق الإجراءات القياسية بدون حادث يذكر".
وأضافت، أنه "على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص والتوجه لمحل الحادث وبعد الكشف تبين وجود 180 قذيفة مدفع عيار 57 ملم من مخلفات داعش الإرهابي تم معالجتها وفق الإجراءات القياسية بدون حادث يذكر".
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