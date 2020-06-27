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نقابة أطباء ميسان تعلن ارتفاع عدد الأصابات بكورونا بين صفوف الأطباء

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اعلنت نقابة الاطباء فرع ميسان، السبت، عن تزايد الاصابات بفيروس بين الاطباء العاملين في مستشفيات المحافظة.

وقال رئيس فرع النقابة سعد كامل اللامي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مجموع الاصابات بين صفوف الأطباء في تزايد، حيث بلغت ( ٤٦ ) طبيبا".

 

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وأضاف اللامي ان "عدد الاطباء الذين تماثلوا للشفاء من من المرض ( ١٧ ) طبيبا"، مؤكدا انهم "بعد اكمال فترة النقاهة من الاصابة سيتوجهون للتبرع ببلازما الدم ليثبتوا بانهم مشاريع عطاء ووفاء لهذا البلد في مرضهم وصحتهم".

 

وطالب اللامي جميع المواطنين بـ"الالتزام بالتعليمات الصحية بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة وتعقيم الايدي والابتعاد عن التجمعات حفاظا على سلامتهم ومنع تفشي الوباء".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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