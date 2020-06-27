برلمان تشاد يمنح الرئيس ديبي رتبة مشير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت الجمعية الوطنية "البرلمان" في تشاد ترقية الرئيس إدريس ديبي اتنو إلى رتبة مشير "ماريشال" نظرا لجهوده في محاربة الإرهاب، وفق ما أعلن رئيسها هارون كبادي.

وقال كبادي إنه "تم ترقية اللواء إدريس ديبي إتنو إلى رتبة مشير بسبب الخدمة التي قدمها للأمة والانتصارات العسكرية المتعددة التي حصدها داخل البلاد وخارجها".

وكان الرئيس إدريس ديبي (68 عاما) الذي تولى السلطة إثر انقلاب منذ ثلاثين عاما، يحمل رتبة لواء في الجيش التشادي.

وتعود آخر مشاركة له في عمل الجيش إلى نهاية مارس/ آذار الماضي عندما ذهب إلى منطقة بحيرة تشاد لقيادة رد القوات التشادية على هجوم لجماعة بوكو حرام على قاعدة تشادية قتل فيه نحو مئة جندي تشادي.

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واعتبر حزب الأغلبية "الحركة الوطنية للإنقاذ" من جانبه، في بيان، أن الرئيس ديبي يستحق مثل هذا التكريم نظرا لقيمه التي لا جدال فيها كرجل دولة.

وينخرط الجيش التشادي، إضافة لمحاربته حركة بوكو حرام، في مواجهات مع مزارعين ومربي ماشية في شرق البلاد ومع جماعات متمردة في الشمال.

ويعمل الجيش التشادي أيضا ضمن تحالف دول الساحل الخمس ضد الإرهابيين الذين يستهدفون مالي والنيجر وبوركينا فاسو، ويعتبر بناء على ذلك حليفا مهما لعملية برخان الفرنسية في المنطقة.