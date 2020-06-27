شقيق ترامب يرفع دعوى جديدة لمنع نشر كتاب لابنة أخيه الأكبر

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية لدونالد ترامب وسط أفراد من عائلته

رفع روبرت ترامب، الشقيق الأصغر للرئيس الأمريكي، دعوى قضائية جديدة إلى محكمة بنيويورك أمس الجمعة، لمنع نشر كتاب لابنة أخيه الآخر المتوفي، تفضح فيه أسرار أسرة ترامب الخفية.

يأتي ذلك غداة رفض قاض في محكمة أخرى بنيويورك دعوى مماثلة من روبرت ترامب، اتهم فيه ماري ترامب، ابنة شقيقه الأكبر فريد المتوفي عام 1981، بانتهاك اتفاق سري لتسوية نزاع عائلي وقعته عام 2001.

ووصف محامي ماري ترامب الدعوى الجديدة بأنها "محاولة أخرى لا أساس لها من قبل عائلة ترامب للحصول على حظر أولي غير دستوري لمنع التصريحات السياسية المهمة حول الرئيس"، معبرا عن ثقته بأن هذه المحاولة سيكون مآلها الفشل.

وحسب ناشر كتاب "كثير للغاية وليس كافيا أبدا: كيف خلقت عائلتي أكثر الرجال خطورة في العالم"، والذي من المقرر أن يصدر في نهاية يوليو، فإن مؤلفته ماري ترامب تلقي الضوء على "التاريخ القاتم" لعائلة الرئيس دونالد ترامب "السامة".