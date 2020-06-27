بعد إلغاء حظر التجوال.. المترو يعلن مواعيد جديدة لتشغيل الخطوط الثلاثة

كتب: ضياء السقا

أعلنت شركة المترو، عن مواعيد جديدة لخطوطها الثلاثة، اعتبارا من اليوم، تزامنا مع بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء بإلغاء حظر التجوال.

وقال الشركة في بيان، إنه تقرر مد ساعات التشغيل للخطوط الثلاثة، حتى الساعة 12 منتصف الليل.

Advertisements

وأعدت الشركة جداول تشغيل جديدة للخطوط الثلاثة، تشمل بدء التشغيل اليومي من الساعة 5.15 صباحا من المحطات الابتدائية على أن يكون موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان في الساعة 23.15 مساءً، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 23.30 مساء.

وتشمل جداول التشغيل قيام آخر قطارات المترو بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 23.35 مساءً كما سيكون مواعيد قيام أخر قطار من نادي الشمس بالخط الثالث الساعة 23.15 مساء ومن العتبة 23.45 مساء.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن انتهاء حظر التجوال، وتوقف المواصلات العامة والخاصة، من 12 صباحا حتى الرابعة فجرا، اعتبارا من اليوم السبت، في إطار خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد.