المواجهة تقترب.. الجيش اليوناني يصدر بياناً شديد اللهجة لـ تركيا.. ويحذر: «مستعدون لكل السيناريوهات ولا نخشى شيئاً»

أصدرت وزارة الدفاع اليونانية بياناً شديد اللهجة إلى تركيا.

وقالت وزارة الدفاع اليونانية، في بيانها الذي أصدرته أمس الجمعة والموجه إلى تركيا: "مستعدة لكل السيناريوهات ولا تخشي شيئًا".

وأضافت: "نحن مستعدون للحوار لكننا أيضا نعرف قدراتنا للدفاع عن أنفسنا ومصالحنا...ونجهز يوميا لمواجهة أي سيناريو محتمل."

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وتابعت الوزارة: "لقد قمنا خلال اليومين الماضيين ودون أي إعلان بتنفيذ خطة عسكرية عبارة عن مناورات بحرية جوية لأول مرة في المنطقة البحرية التي تزعم تركيا وحكومة الوفاق الليبية أنها تقع ضمن اتفاق بينهما".

وكانت اليونان قد اتهمت تركيا بقيامها بانتهاك يومي للمجال الجوي والمياه الإقليمية للبلاد.

وأفادت وكالة "اسوشيتد برس" بأن وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، اتهم تركيا "بتقويض الاستقرار والأمن في شرق البحر الأبيض المتوسط وإحداث مشاكل مع جميع جيرانها، بينما تنتهك المجال الجوي اليوناني والمياه الإقليمية يومياً."