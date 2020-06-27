شكرا لقرائتكم خبر عن 243 ألف dislike فى حوار أردوغان مع الشباب على اليوتيوب وتعليقات تتوعد بإسقاطه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر تقرير لموقع تركيا الآن أن الرئيس التركي ورئيس حزب العدالة والتنمية، رجب طيب أردوغان، تعرض لموقف محرج أثناء عقده اجتماعًا مع مجموعة من الشباب، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فبينما كان يجيب على تساؤلات الشباب حول البطالة وغيرها من القضايا، انهالت التعليقات الرافضة له، قبل أن ينتبه القائمون على الأمر، ويلغون خاصية التعليقات.

وأكد التقرير أنه خلال اللقاء، تبين أن عدد الرافضين له يفوق عدد المعجبين بكثير، كما تزايدت التعليقات التي عبرت عن رفضها له، من قبيل ليس هناك تصويت لك مرة أخرى»، وسنتقابل في صناديق الاقتراع، وذلك عقب تمني أردوغان للشباب مستقبلًا باهرًا ومزيدًا من النجاح والطموحات.

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وبعد تزايد التعليقات الرافضة لأردوغان في لقائه مع الشباب، تم وقف التعليقات، وأنهى أردوغان الفيديو بقوله: نتمنى المزيد من النجاحات للشباب.

وسجل نحو 243 ألف مستخدم على شبكة الإنترنت "عدم إعجاب" باللقاء الأخير الذى أجراه الرئيس التركى رجب طيب إردوغان مع مجموعة من الطلاب الاتراك وتم بثه عبر موقع اليوتيوب، و نشروا تعليقات أكدوا فيها أنهم لن يصوتوا مرة أخرى لأردوغان ،وتوعدوا بهزيمته فى صناديق الاقتراع.