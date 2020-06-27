شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة لوزيرة التضامن بسبب حرمان الصحفيين من العلاوات الخمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم رضوان الزياتى عضو مجلس النواب، بيانا عاجلا موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة التأمينات الاجتماعية، حول حرمان الصحفيين المحالين للمعاش من العلاوات الخمس التى ستصرف فى أول يوليو المقبل.

وقال الزياتى فى البيان العاجل الذى تقدم به، أن أن هذا الحرمان يخالف صحيح القانون الذى أصدره مجلس النواب، وأن وجود متأخرات على المؤسسات الصحفية ليس مبررا لحرمان الصحفيين من حقوقهم، مطالبا بضرورة استدعاء وزيرة التأمينات أمام مجلس النواب للرد على البيان العاجل وتصحيح الموقف على وجه السرعة.

الجدير بالذكر أن الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، قالت إن المستحقين للعلاوات الخمس للمعاشات ما بين 2006 لـ2015، يضيف 80% من معاشه، سيتم صرفها فى أول يوليو المقبل، مضيفة أن نسبة المبالغ هى 28 مليار جنيه، بالإضافة إلى 7 مليارات جنيه أخرى تصرف على مدار 4 أشهر

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وأضافت، القباج، أن على المواطن فتح موقع الوزارة والبحث بالرقم القومى لمعرفة هل هو مستحق أم لا للعلاوات الخمس، مضيفة أن القطاع الخاص لم يحرم من العلاوات، وهناك خطة لذلك.

وتابعت الوزيرة، أن المعاش المبكر يؤثر على الدولة، بسبب أن الشخص يخرج على المعاش، ويعمل فى مكان أخر ويأخذ مرتبا، وبعد وفاته يأخذ أبناؤه المعاش منه 20 سنة أخرى خلاف فترة صاحب المعاش حتى بعد وفاته، والمعاش نظام تكافلى.