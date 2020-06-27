شكرا لقرائتكم خبر عن جرائم قطر.. تقرير يكشف وقائع جديدة حول فساد وفضائح حمد بن جاسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهامات جديدة وإهدار لأموال القطريين، يقودها النظام القطرى بشكل مستمرة من أجل دعم الإرهاب، ومحاولات السيطرة بطرق مختلفة، حيث ذكر تقرير بالفيديو أعدته مؤسسة ماعت، أن بطل هذه التهم الفساد هو حمد بن جاسم، رئيس الوزراء القطرى السابق، وذلك فى فضيحة مدوية جديدة مرتبطة بقضية بنك باركليز، ورغم اتهامه بتقاضى رشاوى وعمولات سرية، والتى كشفت أمام المحاكم البريطانية مؤخرا.

وكشف التقرير أن بن جاسم أهدر 4 مليارات من أموال القطريين عام 2008 ، لإنقاذ البنك المنهار لإرضاء واسطة إمراة والتي تدعى ديانا جانكيز وهى زوحة المدير التنفيذي السابق للبنك روجر جانكيز، وهي أيضا كلمة سر الصفقة وفقا لشهادة زوجها التي سردت تفاصيلها، والتي لعبت دورا خفيا في إبرام الصفقة وأقنعت بن جاسم في الاستثمار في البنك المنهار، وذلك لما تتمع به من ثقة كبيرة لدى بن جاسم.

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واستعرض التقرير، العديد من الفضائح لبن جاسم والدور الذي يقوم به من فساد ودعم متواصل للإرهاب في المنطقة، وذلك لتنفيذ مخططات تنظيم الحمدين في المنطقة .